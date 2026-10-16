Rząd Włoch i Komisja Europejska osiągnęły porozumienie w sprawie środków przewidzianych w dekrecie dotyczącym rachunków za energię. Poinformowało o tym biuro premier Giorgii Meloni w Palazzo Chigi.

Porozumienie z Komisją Europejską

Chodzi o dekret z mocą ustawy nr 21/2022. Jak podaje ANSA English, strona włoska oświadczyła, że porozumienie jest zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa i odpowiednimi przepisami sektorowymi.

W Palazzo Chigi zaznaczono, że porozumienie było rezultatem intensywnych i konstruktywnych kontaktów między Komisją Europejską a włoskimi władzami.

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Cel środków

Strony wskazały jako wspólny cel złagodzenie wpływu kosztów energii oraz ograniczenie wpływu wzrostu cen gazu na koszty energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Jak oświadczył włoski rząd, środki mają również zachować równe warunki konkurencji na rynku wewnętrznym i zminimalizować zakłócenia.

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