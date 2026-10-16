Departament Energii USA zwrócił się o oferty wymiany do 17 mln baryłek ropy naftowej ze Strategicznej Rezerwy Ropy Naftowej. Inicjatywa jest częścią zobowiązania Waszyngtonu do dostarczenia 172 mln baryłek w ramach ogłoszonego w marcu awaryjnego planu Międzynarodowej Agencji Energetycznej na 400 mln baryłek, informuje OilPrice.

Zapasy rezerwy mogą spaść do 266 mln baryłek

Obecnie amerykańska Strategiczna Rezerwa Ropy Naftowej zawiera około 283 mln baryłek. Jeśli firmy odbiorą całą oferowaną ilość, zanim rozpocznie się zwrot ropy, zapasy mogą zmniejszyć się do około 266 mln baryłek.

Według publikacji przedział od 250 mln do 300 mln baryłek jest ogólnie uznawany za operacyjne minimum rezerwy. Popyt na oferowaną ropę pozostaje niepewny, ponieważ poprzednia oferta, zakładająca zwrot surowca z premią, nie zainteresowała większości firm.

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Poprzednia oferta nie zainteresowała firm

W czerwcu Departament Energii USA zaoferował ostatnią część marcowego zobowiązania. Firmy miały później zwrócić pożyczoną ropę z premią do 24%. Wówczas zgodziły się odebrać jedynie około 500 tys. baryłek.

Nowa oferta pojawiła się dzień po tym, jak Międzynarodowa Agencja Energetyczna poinformowała, że jej kraje członkowskie przyspieszą uwolnienie około 100 mln baryłek zapasów awaryjnych, które pozostawały niewypuszczone od marca. Wolumen ten obejmuje ponad 20 mln baryłek oleju napędowego, który planuje się dostarczyć jak najszybciej.

Amerykański Instytut Naftowy oszacował, że komercyjne zapasy ropy naftowej w USA zmniejszyły się w ubiegłym tygodniu o 11,12 mln baryłek, a tydzień wcześniej o kolejne 2,09 mln baryłek. W ciągu ostatnich 26 tygodni zapasy komercyjne, według tych szacunków, spadły o ponad 51 mln baryłek.

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