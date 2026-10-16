Министерство энергетики США запросило предложения по обмену до 17 млн баррелей сырой нефти из Стратегического нефтяного резерва. Инициатива является частью обязательства Вашингтона предоставить 172 млн баррелей в рамках объявленного в марте экстренного плана Международного энергетического агентства на 400 млн баррелей, сообщает OilPrice.

Запасы резерва могут снизиться до 266 млн баррелей

В настоящее время в Стратегическом нефтяном резерве США находится примерно 283 млн баррелей. Если компании возьмут весь предложенный объем до начала возврата нефти, запасы могут сократиться примерно до 266 млн баррелей.

По данным издания, диапазон от 250 млн до 300 млн баррелей в целом считают операционным минимумом резерва. Спрос на предложенную нефть остается неопределенным, поскольку предыдущее предложение на условиях возврата сырья с премией не заинтересовало большинство компаний.

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Предыдущее предложение не заинтересовало компании

В июне Министерство энергетики США предложило последнюю часть мартовского обязательства. Компании должны были позднее вернуть заимствованную нефть с премией до 24%. Тогда они согласились взять лишь около 500 тыс. баррелей.

Новое предложение появилось на следующий день после того, как Международное энергетическое агентство сообщило, что его страны-члены ускорят высвобождение примерно 100 млн баррелей экстренных запасов, которые оставались невысвобожденными с марта. В этот объем входит более 20 млн баррелей дизельного топлива, которые планируют предоставить как можно скорее.

Американский институт нефти оценил, что коммерческие запасы сырой нефти в США за прошлую неделю сократились на 11,12 млн баррелей, а неделей ранее — еще на 2,09 млн баррелей. За последние 26 недель коммерческие запасы, согласно этим оценкам, уменьшились более чем на 51 млн баррелей.

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