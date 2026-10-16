美国能源部已征集提案，以交换最多1700万桶来自战略石油储备的原油。该举措是华盛顿承诺提供1.72亿桶石油的一部分，属于国际能源署3月宣布的4亿桶紧急计划，OilPrice报道。

储备库存可能降至2.66亿桶

目前，美国战略石油储备约有2.83亿桶原油。如果企业在开始归还原油前提取全部供应量，库存可能降至约2.66亿桶。

据该媒体报道，2.5亿至3亿桶的区间通常被认为是该储备的运营最低水平。由于此前要求以溢价归还原油的提议未能引起大多数企业的兴趣，对此次供应原油的需求仍不确定。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

此前的提议未引起企业兴趣

6月，美国能源部提供了3月承诺的最后一部分。企业应在之后以最高24%的溢价归还借用的原油。当时，它们仅同意接收约50万桶。

新提议是在国际能源署表示其成员国将加快释放约1亿桶自3月以来尚未释放的紧急储备的次日提出的。这一数量包括超过2000万桶柴油，计划尽快提供。

美国石油学会估计，美国商业原油库存上周减少1112万桶，而此前一周又减少209万桶。根据这些估计，在过去26周内，商业库存减少了超过5100万桶。

关注我们在