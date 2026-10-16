Правительство Италии и Европейская комиссия достигли договоренности по мерам, предусмотренным декретом о счетах за энергию. Об этом сообщил офис премьер-министра Джорджи Мелони в Палаццо Киджи.

Договоренность с Еврокомиссией

Речь идет о декрете-законе №21/2022. Как сообщает ANSA English, итальянская сторона заявила, что договоренность соответствует правилам ЕС в сфере государственной помощи и соответствующим отраслевым нормам.

В Палаццо Киджи отметили, что договоренность стала результатом интенсивных и конструктивных контактов между Еврокомиссией и итальянскими властями.

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Цель мер

Стороны назвали общей целью смягчение влияния расходов на энергию и ограничение воздействия роста цен на газ на стоимость электроэнергии для домохозяйств и предприятий.

Также, согласно заявлению итальянского правительства, меры должны сохранить равные условия конкуренции на внутреннем рынке и минимизировать искажения.

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