Италия и Еврокомиссия согласовали меры по счетам за энергию — ANSA English
Правительство Италии и Европейская комиссия достигли договоренности по мерам, предусмотренным декретом о счетах за энергию. Об этом сообщил офис премьер-министра Джорджи Мелони в Палаццо Киджи.
Договоренность с Еврокомиссией
Речь идет о декрете-законе №21/2022. Как сообщает ANSA English, итальянская сторона заявила, что договоренность соответствует правилам ЕС в сфере государственной помощи и соответствующим отраслевым нормам.
В Палаццо Киджи отметили, что договоренность стала результатом интенсивных и конструктивных контактов между Еврокомиссией и итальянскими властями.
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Цель мер
Стороны назвали общей целью смягчение влияния расходов на энергию и ограничение воздействия роста цен на газ на стоимость электроэнергии для домохозяйств и предприятий.
Также, согласно заявлению итальянского правительства, меры должны сохранить равные условия конкуренции на внутреннем рынке и минимизировать искажения.