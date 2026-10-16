Энергосистема Кубы в 2026 году рухнула уже восемь раз — The Rio Times
По данным The Rio Times, энергосистема Кубы в 2026 году пережила восемь коллапсов. Пожар на электростанции 16 октября усугубил дефицит электроэнергии. Издание объясняет, что сеть вырабатывает значительно меньше электроэнергии, чем требуется острову, и не имеет резервных мощностей, чтобы компенсировать выход оборудования из строя.
Дефицит генерации
Отсутствие резерва означает, что новая неисправность может усилить перебои в электроснабжении. Издание назвало сочетание недостаточной выработки электроэнергии и отсутствия запаса мощностей основой нестабильности кубинской энергосети.
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В своем материале The Rio Times также рассматривает проблемы кубинских теплоэлектростанций и нехватку топлива, которая усугубляет энергетический кризис.
Солнечная энергетика и помощь Китая
Отдельный раздел обзора посвящен тому, что солнечная энергетика и помощь Китая могут дать для преодоления кризиса. Издание не приводит в доступной части материала конкретных параметров таких проектов или помощи.