Экваториальная Гвинея должна принять новый закон об углеводородах после резкого сокращения добычи нефти. В сентябре страна добывала около 20 тысяч баррелей в сутки против примерно 140 тысяч баррелей в сутки в 2020 году.

Более гибкие условия для компаний

Как сообщает OilPrice, министр углеводородов Антонио Обуру Ондо заявил, что закон должен сделать контрактные условия более гибкими. Нефтяным компаниям предложат более широкий выбор моделей сотрудничества в зависимости от их готовности к риску.

Власти стремятся возобновить бурение на месторождениях, где добыча уже ведется, а также привлечь компании к разведке участков, которые в последние годы получали мало капитала. Целевой показатель добычи страна не устанавливала: правительство считает началом буровых кампаний первым признаком эффективности новых правил.

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Инвестиции и газовые проекты

Правительство также готово напрямую вести переговоры по доступным блокам и создало специальные экономические зоны для привлечения инвестиций. В то же время потенциальным инвесторам придется учитывать зрелость месторождений, ограниченную геологоразведку последних лет и уход ExxonMobil из страны в 2024 году после почти трех десятилетий работы.

Chevron продолжает работать в газовом секторе Экваториальной Гвинеи. Ранее в этом году государственная компания GEPetrol договорилась увеличить свою долю в управляемом Chevron проекте Aseng с 5% до 32,55%. Газ с Aseng, как ожидается, будет поставляться на комплекс переработки и производства сжиженного природного газа Punta Europa, а также для других запланированных проектов.

По оценке Международного валютного фонда, экономика страны сократится в этом году на 1,7%. Потеря около 120 тысяч баррелей суточной добычи за шесть лет свела производство самого маленького члена ОПЕК к доле прежнего уровня.

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