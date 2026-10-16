Gwinea Równikowa musi przyjąć nową ustawę o węglowodorach po gwałtownym spadku wydobycia ropy. We wrześniu kraj wydobywał około 20 tys. baryłek dziennie, wobec około 140 tys. baryłek dziennie w 2020 roku.

Bardziej elastyczne warunki dla firm

Jak informuje OilPrice, minister ds. węglowodorów Antonio Oburu Ondo oświadczył, że ustawa ma uelastycznić warunki kontraktowe. Firmom naftowym zostanie zaoferowany szerszy wybór modeli współpracy, zależnie od ich gotowości do podejmowania ryzyka.

Władze dążą do wznowienia wierceń na złożach, na których wydobycie już trwa, a także do przyciągnięcia firm do poszukiwań na obszarach, które w ostatnich latach otrzymywały niewiele kapitału. Kraj nie wyznaczył celu wydobycia: rząd uznaje rozpoczęcie kampanii wiertniczych za pierwszą oznakę skuteczności nowych zasad.

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Inwestycje i projekty gazowe

Rząd jest również gotowy bezpośrednio negocjować w sprawie dostępnych bloków i utworzył specjalne strefy ekonomiczne w celu przyciągnięcia inwestycji. Jednocześnie potencjalni inwestorzy będą musieli uwzględnić dojrzałość złóż, ograniczone prace poszukiwawcze w ostatnich latach oraz wyjście ExxonMobil z kraju w 2024 roku po niemal trzech dekadach działalności.

Chevron kontynuuje działalność w sektorze gazowym Gwinei Równikowej. Wcześniej w tym roku państwowa spółka GEPetrol uzgodniła zwiększenie swojego udziału w zarządzanym przez Chevron projekcie Aseng z 5% do 32,55%. Gaz z Aseng ma być dostarczany do kompleksu przetwórczego i produkcji skroplonego gazu ziemnego Punta Europa, a także na potrzeby innych planowanych projektów.

Według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego gospodarka kraju skurczy się w tym roku o 1,7%. Utrata około 120 tys. baryłek dziennego wydobycia w ciągu sześciu lat zmniejszyła produkcję najmniejszego członka OPEC do części dawnego poziomu.

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