在石油产量大幅下降后，赤道几内亚必须通过一项新的碳氢化合物法。9月，该国日产量约为2万桶，而2020年约为14万桶。

为企业提供更灵活的条件

据OilPrice报道，碳氢化合物部长安东尼奥·奥布鲁·翁多表示，该法律应使合同条件更加灵活。石油公司将获得更广泛的合作模式选择，取决于其承担风险的意愿。

当局寻求恢复已在生产的油田钻井，并吸引企业勘探近年来获得资本较少的区块。该国没有设定产量目标：政府认为，启动钻井活动是新规则有效性的第一个迹象。

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投资与天然气项目

政府还准备就可用区块直接进行谈判，并设立了经济特区以吸引投资。同时，潜在投资者将不得不考虑油田的成熟度、近年来有限的地质勘探，以及埃克森美孚在运营近三十年后于2024年退出该国。

雪佛龙继续在赤道几内亚的天然气领域开展业务。今年早些时候，国有公司GEPetrol同意将其在由雪佛龙运营的Aseng项目中的持股比例从5%提高至32.55%。预计Aseng的天然气将供应给Punta Europa加工和液化天然气生产综合设施，以及其他计划中的项目。

根据国际货币基金组织的估计，该国经济今年将萎缩1.7%。六年间损失约12万桶日产量，使这个最小的欧佩克成员国的产量降至原有水平的一小部分。

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