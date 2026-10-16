В Китае торговое подразделение государственной PetroChina — PetroChina International (PCI) — может получить более $3 млрд, или 20 млрд юаней, валовой прибыли от трейдинга в 2026 году. Как сообщает OilPrice, об этом Reuters рассказали анонимные торговые источники.

Прогноз для PetroChina International

По данным собеседников Reuters, такой результат может стать рекордным для PCI. PetroChina и другие крупные нефтегазовые компании не раскрывают показатели прибыли от трейдинга отдельно. В то же время они заявляли, что кризис вокруг Ормузского пролива и ценовые скачки в этом году принесли исключительные доходы подразделениям, торгующим нефтью, нефтепродуктами и сжиженным природным газом.

PetroChina располагает крупным портфелем добывающих активов и перерабатывающими операциями за пределами Китая, которые, по данным OilPrice, получают рекордно высокие маржи. Высокая ценовая волатильность и возможности для арбитража также способствовали торговле нефтью и СПГ.

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Показатели компаний энергетического сектора

За первое полугодие PetroChina отчиталась о рекордной прибыли, относящейся к акционерам. Она выросла на 22% в годовом выражении — до $15,5 млрд, или 103,94 млрд юаней.

Европейские нефтегазовые компании также сообщали о значительных доходах от трейдинга во втором квартале и ожидают сильных результатов в третьем. TotalEnergies прогнозирует сильные результаты третьего квартала на фоне роста маржи переработки и цен на СПГ. Shell заявила, что ее индикативная маржа переработки в третьем квартале могла вырасти до $42 за баррель против $24 во втором квартале. Equinor ожидает, что необычно высокие европейские маржи переработки и оптимизация торговли СПГ третьих сторон повысят прибыль ее подразделения маркетинга, транспортировки и переработки выше ориентира в $400 млн.

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