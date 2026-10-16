在中国，国有企业PetroChina的贸易部门PetroChina International（PCI）2026年的贸易毛利润可能超过30亿美元，即200亿元人民币。OilPrice报道称，匿名贸易消息人士向路透社透露了这一消息。

PetroChina International的预测

据路透社消息人士称，这一结果可能创下PCI的纪录。PetroChina和其他大型油气公司不单独披露贸易利润数据。同时，这些公司表示，霍尔木兹海峡周边的危机以及今年的价格波动，为从事石油、石油产品和液化天然气贸易的部门带来了异常收入。

据OilPrice报道，PetroChina在中国境外拥有庞大的上游资产组合和炼油业务，这些业务正获得创纪录的高利润率。高价格波动性和套利机会也推动了石油和液化天然气贸易。

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能源行业公司的业绩

PetroChina上半年报告了归属于股东的创纪录利润，同比增长22%，达到155亿美元，即1039.4亿元人民币。

欧洲油气公司也报告称，第二季度贸易收入可观，并预计第三季度业绩强劲。TotalEnergies预计，在炼油利润率和液化天然气价格上涨的背景下，第三季度业绩将表现强劲。Shell表示，其第三季度指示性炼油利润率可能升至每桶42美元，而第二季度为24美元。Equinor预计，异常高的欧洲炼油利润率以及对第三方液化天然气贸易的优化，将使其营销、运输和加工部门的利润超过4亿美元的指引水平。

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