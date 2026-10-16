W Chinach dział handlowy państwowej spółki PetroChina — PetroChina International (PCI) — może osiągnąć w 2026 roku ponad 3 mld USD, czyli 20 mld juanów, zysku brutto z handlu. Jak informuje OilPrice, anonimowe źródła handlowe przekazały to Reutersowi.

Prognoza dla PetroChina International

Według rozmówców Reutersa taki wynik może być rekordowy dla PCI. PetroChina i inne duże spółki naftowo-gazowe nie ujawniają osobno wskaźników zysku z handlu. Jednocześnie informowały, że kryzys wokół Cieśniny Ormuz oraz tegoroczne skoki cen przyniosły wyjątkowe dochody działom handlującym ropą naftową, produktami ropopochodnymi i skroplonym gazem ziemnym.

PetroChina ma duży portfel aktywów wydobywczych i operacje rafineryjne poza Chinami, które według OilPrice osiągają rekordowo wysokie marże. Wysoka zmienność cen i możliwości arbitrażu również sprzyjały handlowi ropą i LNG.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyniki spółek sektora energetycznego

Za pierwsze półrocze PetroChina zaraportowała rekordowy zysk przypadający akcjonariuszom. Wzrósł on o 22% rok do roku, do 15,5 mld USD, czyli 103,94 mld juanów.

Europejskie spółki naftowo-gazowe również informowały o znaczących dochodach z handlu w drugim kwartale i oczekują mocnych wyników w trzecim. TotalEnergies prognozuje mocne wyniki trzeciego kwartału w związku ze wzrostem marż rafineryjnych i cen LNG. Shell podał, że jego orientacyjna marża rafineryjna w trzecim kwartale mogła wzrosnąć do 42 USD za baryłkę, wobec 24 USD w drugim kwartale. Equinor oczekuje, że nietypowo wysokie europejskie marże rafineryjne oraz optymalizacja handlu LNG stron trzecich podniosą zysk jego działu marketingu, transportu i przetwarzania powyżej poziomu 400 mln USD.

Czytaj nas na