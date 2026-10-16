Удары РФ ухудшили прогноз по энергосистеме Украины на зиму — «Укрэнерго»

Последние российские атаки на энергетическую инфраструктуру несколько ухудшили прогнозы на зимний период в Украине. В то же время ситуация не является критической.

Об этом заявил председатель правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

По его словам, российские удары повредили тепловые электростанции, которые должны были быть готовы к работе зимой.

Зайченко подчеркнул, что бизнесу и населению следует и в дальнейшем готовиться к возможным перебоям с электроснабжением, в частности позаботиться о резервных источниках питания и оптимизировать потребление электроэнергии.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Пожар произошел около двух часов ночи.

Военный рассказал о гибели почти всей семьи после удара РФ по Радушному.

Напомним, российская ракета убила многодетную семью в Днепропетровской области.

Читай нас в