Удары РФ ухудшили прогноз по энергосистеме Украины на зиму — «Укрэнерго»
Последние российские атаки на энергетическую инфраструктуру несколько ухудшили прогнозы на зимний период в Украине. В то же время ситуация не является критической.
Об этом заявил председатель правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко.
По его словам, российские удары повредили тепловые электростанции, которые должны были быть готовы к работе зимой.
Зайченко подчеркнул, что бизнесу и населению следует и в дальнейшем готовиться к возможным перебоям с электроснабжением, в частности позаботиться о резервных источниках питания и оптимизировать потребление электроэнергии.
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