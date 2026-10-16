Министерство энергетики США предоставляет до 4,4 млрд долларов кредитов для возобновления работы трех остановленных атомных электростанций: Palisades в штате Мичиган, Crane Clean Energy Center на площадке Three Mile Island в Пенсильвании и Duane Arnold Energy Center в Айове. По данным The Independent, их перезапуск должен восстановить совокупную мощность в 2,25 гигаватта, которой может хватить примерно для двух миллионов домохозяйств и предприятий.

Все три станции были закрыты до истечения срока действия лицензий, преимущественно из-за высокой стоимости производимой ими электроэнергии. В то же время спрос на электричество растет, в том числе из-за крупных дата-центров. Администрация президента Дональда Трампа продвигает использование ядерной энергетики для развития искусственного интеллекта и промышленности, а также финансирует модернизацию действующих АЭС.

Контракты с технологическими компаниями

NextEra Energy и Google сотрудничают для перезапуска Duane Arnold в начале 2029 года. Генеральный директор NextEra Джон Кетчум заявил, что долгосрочное соглашение с крупным оператором дата-центров позволяет не перекладывать расходы на бытовых потребителей Айовы.

Microsoft заключила соглашение с Constellation Energy о покупке электроэнергии после возобновления работы Crane Clean Energy Center. Constellation в 2024 году сообщила, что планирует потратить 1,6 млрд долларов на перезапуск реактора в рамках 20-летнего соглашения с Microsoft и рассчитывает ввести его в эксплуатацию в 2027 году. Министерство энергетики предоставило проекту кредит на 1 млрд долларов.

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Palisades ближе всего к перезапуску

Дальше всего в восстановлении продвинулась АЭС Palisades, работавшая с 1971 по 2022 год. Компания Holtec International приобрела станцию и начала ее демонтаж, однако проведенные работы не были необратимыми. В 2024 году администрация Джо Байдена одобрила кредит на 1,5 млрд долларов для перезапуска объекта, а нынешняя администрация продолжила выплаты.

В августе Holtec начала загружать ядерное топливо, но приостановила процесс после того, как одна из топливных сборок наклонилась. Компания должна установить причину этого. Соглашения о покупке электроэнергии предусматривают ввод Palisades в эксплуатацию до марта 2027 года.

Эксперт по ядерной инженерии Тодд Аллен отметил, что восстановление реактора может быть быстрее и дешевле, чем строительство нового крупного реактора. В то же время директор по безопасности ядерной энергетики Union of Concerned Scientists Эдвин Лайман подчеркнул, что, по его мнению, государственное финансирование следует прежде всего направлять на устранение рисков безопасности, в частности связанных с более частыми экстремальными погодными явлениями.

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