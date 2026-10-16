美国能源部将提供至多44亿美元贷款，用于恢复三座已停运核电站的运行：密歇根州的Palisades核电站、宾夕法尼亚州Three Mile Island址上的Crane Clean Energy Center，以及爱荷华州的Duane Arnold Energy Center。据《独立报》报道，重启这些电站将恢复合计2.25吉瓦的发电能力，足以满足约200万户家庭和企业的用电需求。

这三座电站均在许可证到期前关闭，主要原因是其生产的电力成本较高。与此同时，电力需求正在增长，其中包括大型数据中心带来的需求。唐纳德·特朗普总统的政府正推动利用核能发展人工智能和工业，同时也为现有核电站的现代化改造提供资金。

与科技公司的合同

NextEra Energy和Google正合作，计划于2029年初重启Duane Arnold。NextEra首席执行官约翰·凯彻姆表示，与一家大型数据中心运营商签订的长期协议，使得无需将成本转嫁给爱荷华州的居民消费者。

Microsoft已与Constellation Energy达成协议，将在Crane Clean Energy Center恢复运行后购买电力。Constellation在2024年表示，计划根据与Microsoft签订的20年协议，投入16亿美元重启该反应堆，并预计于2027年将其投入运行。能源部为该项目提供了10亿美元贷款。

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Palisades最接近重启

在恢复工作方面进展最大的是Palisades核电站，该电站于1971年至2022年期间运行。Holtec International收购了该电站并开始拆除工作，但已实施的工作并非不可逆。2024年，乔·拜登政府批准了15亿美元贷款，用于重启该设施，现任政府则继续发放贷款。

8月，Holtec开始装载核燃料，但在其中一组燃料组件发生倾斜后暂停了这一过程。该公司必须查明原因。购电协议规定，Palisades将于2027年3月前投入运行。

核工程专家托德·艾伦指出，恢复一座反应堆可能比建造一座新的大型反应堆更快、成本更低。与此同时，忧思科学家联盟核电安全主管埃德温·莱曼强调，他认为，公共资金应首先用于消除安全风险，包括与更频繁出现的极端天气事件相关的风险。

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