Departament Energii USA udziela pożyczek do 4,4 mld dolarów na przywrócenie pracy trzech zamkniętych elektrowni jądrowych: Palisades w stanie Michigan, Crane Clean Energy Center na terenie Three Mile Island w Pensylwanii oraz Duane Arnold Energy Center w Iowa. Według The Independent ich ponowne uruchomienie ma przywrócić łączną moc 2,25 gigawata, która może wystarczyć dla około dwóch milionów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Wszystkie trzy elektrownie zamknięto przed wygaśnięciem ich licencji, głównie z powodu wysokich kosztów wytwarzanej przez nie energii elektrycznej. Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na energię, między innymi ze względu na duże centra danych. Administracja prezydenta Donalda Trumpa promuje wykorzystanie energetyki jądrowej do rozwoju sztucznej inteligencji i przemysłu, a także finansuje modernizację działających elektrowni jądrowych.

Umowy z firmami technologicznymi

NextEra Energy i Google współpracują nad ponownym uruchomieniem Duane Arnold na początku 2029 roku. Dyrektor generalny NextEra John Ketchum powiedział, że długoterminowa umowa z dużym operatorem centrów danych pozwala nie przenosić kosztów na gospodarstwa domowe w Iowa.

Microsoft zawarł z Constellation Energy umowę na zakup energii elektrycznej po przywróceniu pracy Crane Clean Energy Center. Constellation poinformowała w 2024 roku, że planuje wydać 1,6 mld dolarów na ponowne uruchomienie reaktora w ramach 20-letniej umowy z Microsoftem i spodziewa się oddać go do eksploatacji w 2027 roku. Departament Energii udzielił projektowi pożyczki w wysokości 1 mld dolarów.

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Palisades jest najbliżej ponownego uruchomienia

Największe postępy w przywracaniu pracy poczyniła elektrownia jądrowa Palisades, która działała od 1971 do 2022 roku. Firma Holtec International kupiła elektrownię i rozpoczęła jej demontaż, jednak wykonane prace nie były nieodwracalne. W 2024 roku administracja Joego Bidena zatwierdziła pożyczkę w wysokości 1,5 mld dolarów na ponowne uruchomienie obiektu, a obecna administracja kontynuowała wypłaty.

W sierpniu Holtec rozpoczęła załadunek paliwa jądrowego, lecz wstrzymała proces po tym, jak jeden z zespołów paliwowych się przechylił. Firma musi ustalić przyczynę tego zdarzenia. Umowy zakupu energii przewidują uruchomienie Palisades do marca 2027 roku.

Ekspert w dziedzinie inżynierii jądrowej Todd Allen zaznaczył, że przywrócenie reaktora może być szybsze i tańsze niż budowa nowego dużego reaktora. Jednocześnie Edwin Lyman, dyrektor ds. bezpieczeństwa energetyki jądrowej w Union of Concerned Scientists, podkreślił, że jego zdaniem finansowanie publiczne powinno być przede wszystkim kierowane na eliminowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa, w tym związanych z częstszymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

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