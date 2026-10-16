Cena ropy referencyjnej marki Brent wynosiła 108,51 dolara za baryłkę o godz. 7:45 czasu wschodniego USA 16 października. Było to o 1,84 dolara, czyli o 1,72%, więcej niż rano poprzedniego dnia, informuje Fortune.

Dzień wcześniej baryłka Brent kosztowała 106,67 dolara. Miesiąc wcześniej cena wynosiła 109,73 dolara, więc obecny wskaźnik był o 1,11% niższy. Jednocześnie w ciągu roku ropa podrożała o 77,21%: 16 października 2025 roku Brent była notowana po 61,23 dolara za baryłkę.

Co wpływa na notowania

Cena ropy zmienia się w ciągu dnia podczas handlu kontraktami futures. Na rynek wpływa relacja popytu i podaży, a także oczekiwania dotyczące przyszłego wolumenu konsumpcji i wydobycia. Wśród czynników, które mogą szybko zmienić dynamikę notowań, publikacja wymienia obawy przed recesją, wojnę i inne zakrojone na szeroką skalę wstrząsy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Brent jest głównym światowym punktem odniesienia do oceny cen ropy, podczas gdy West Texas Intermediate, czyli WTI, jest podstawowym benchmarkiem dla Ameryki Północnej. Historycznie ceny ropy gwałtownie się zmieniały z powodu wojen, ograniczeń dostaw, globalnych spowolnień gospodarczych i nadwyżki podaży.

Wpływ na ceny paliw

Koszt ropy naftowej jest istotnym składnikiem detalicznej ceny benzyny, jednak na ceny na stacjach paliw wpływają również koszty przetwarzania i transportu, podatki oraz marża sprzedawcy. Wzrost notowań ropy zazwyczaj podnosi ceny paliw, natomiast spadek ceny surowca może być odzwierciedlony w cenach detalicznych z opóźnieniem.

Droższa ropa może również wpływać na inne koszty gospodarstw domowych i firm, w tym ogrzewanie, usługi energetyczne użyteczności publicznej i logistykę. Wyższe koszty transportu mogą odbijać się na cenach towarów dostarczanych z magazynów i gospodarstw do sklepów.

Czytaj nas na