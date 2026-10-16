2026年10月16日布伦特原油涨至每桶108.51美元——《财富》

截至10月16日美国东部时间7时45分，作为基准油种的布伦特原油价格为每桶108.51美元。较前一天上午上涨1.84美元，涨幅为1.72%，《财富》报道。

前一天，布伦特原油每桶价格为106.67美元。一个月前的价格为109.73美元，因此当前价格低1.11%。与此同时，油价同比上涨77.21%：2025年10月16日，布伦特原油交易价格为每桶61.23美元。

影响报价的因素

在期货合约交易期间，油价会在一天内发生变化。市场受到供需关系以及对未来消费和产量的预期影响。该刊物将对衰退的担忧、战争及其他大规模冲击列为能够迅速改变报价走势的因素。

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布伦特原油是评估油价的全球主要基准，而西得克萨斯中质原油，即WTI，是北美的主要基准。历史上，油价曾因战争、供应限制、全球经济衰退和供应过剩而剧烈变化。

对燃油价格的影响

原油成本是汽油零售价格的重要组成部分，但加油站的价格还受到炼制和运输成本、税费以及销售商加价的影响。油价上涨通常会推高燃油价格，而原材料价格下跌可能会延迟反映在零售价格上。

更高的油价还可能影响家庭和企业的其他支出，特别是供暖、公用能源服务和物流。更高的运输成本可能影响从仓库和农场运往商店的商品价格。

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