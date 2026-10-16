Brent подорожала до $108,51 за баррель 16 октября 2026 года — Fortune

Стоимость нефти эталонной марки Brent по состоянию на 7:45 по восточному времени США 16 октября составила 108,51 доллара за баррель. Это на 1,84 доллара, или 1,72%, больше по сравнению с утром предыдущего дня, сообщает Fortune.

Накануне баррель Brent стоил 106,67 доллара. Месяц назад цена составляла 109,73 доллара, поэтому нынешний показатель был на 1,11% ниже. В то же время за год нефть подорожала на 77,21%: 16 октября 2025 года Brent торговалась по 61,23 доллара за баррель.

Что влияет на котировки

Цена нефти меняется в течение дня во время торговли фьючерсными контрактами. На рынок влияют соотношение спроса и предложения, а также ожидания относительно будущих объемов потребления и добычи. Среди факторов, способных быстро изменить динамику котировок, издание называет опасения относительно рецессии, войну и другие масштабные потрясения.

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Brent является главным мировым ориентиром для оценки стоимости нефти, тогда как West Texas Intermediate, или WTI, является основным эталоном для Северной Америки. Исторически цены на нефть резко менялись из-за войн, ограничений поставок, глобальных экономических спадов и избытка предложения.

Влияние на цены топлива

Стоимость сырой нефти является значительной составляющей розничной цены бензина, однако на цену на АЗС также влияют расходы на переработку и транспортировку, налоги и наценка продавца. Рост нефтяных котировок обычно повышает стоимость топлива, тогда как снижение цены на сырье может отражаться на розничных ценах с задержкой.

Более дорогая нефть также может влиять на другие расходы домохозяйств и бизнеса, в частности на отопление, коммунальные энергетические услуги и логистику. Более высокие расходы на перевозку могут сказываться на стоимости товаров, которые доставляют со складов и ферм в магазины.

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