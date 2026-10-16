Вартість нафти еталонної марки Brent станом на 7:45 за східним часом США 16 жовтня становила 108,51 долара за барель. Це на 1,84 долара, або 1,72%, більше порівняно з ранком попереднього дня, повідомляє Fortune.

Напередодні барель Brent коштував 106,67 долара. Місяць тому ціна становила 109,73 долара, тож нинішній показник був на 1,11% нижчим. Водночас за рік нафта подорожчала на 77,21%: 16 жовтня 2025 року Brent торгувалася по 61,23 долара за барель.

Що впливає на котирування

Ціна нафти змінюється впродовж дня під час торгівлі ф'ючерсними контрактами. На ринок впливають співвідношення попиту й пропозиції, а також очікування щодо майбутніх обсягів споживання та видобутку. Серед чинників, здатних швидко змінити динаміку котирувань, видання називає побоювання щодо рецесії, війни та інших масштабних потрясінь.

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Brent є головним світовим орієнтиром для оцінки вартості нафти, тоді як West Texas Intermediate, або WTI, є основним еталоном для Північної Америки. Історично ціни на нафту різко змінювалися через війни, обмеження постачання, глобальні економічні спади та надлишок пропозиції.

Вплив на ціни пального

Вартість сирої нафти є значною складовою роздрібної ціни бензину, однак на ціну на АЗС також впливають витрати на переробку та транспортування, податки й націнка продавця. Зростання нафтових котирувань зазвичай підвищує вартість пального, тоді як зниження ціни на сировину може відображатися на роздрібних цінах із затримкою.

Дорожча нафта також може впливати на інші витрати домогосподарств і бізнесу, зокрема на опалення, комунальні енергетичні послуги та логістику. Вищі витрати на перевезення можуть позначатися на вартості товарів, які доставляють зі складів і ферм до магазинів.

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