Indie od 16 października niemal o połowę obniżyły cło eksportowe na olej napędowy — z 16 rupii do 8,5 rupii za litr — na kolejne dwa tygodnie. Jednocześnie kraj podniósł cło na eksport benzyny z 0,5 do 2,5 rupii za litr, informuje OilPrice.

Nowe stawki dla eksportu paliw

Obniżona stawka dla oleju napędowego wyniesie około 0,09 dolara za litr, wobec wcześniejszych 0,17 dolara. Podwyższone cło na benzynę wynosi około 0,026 dolara za litr. Cła eksportowego na paliwo lotnicze nie zmieniono: pozostało na poziomie 10,5 rupii, czyli około 0,11 dolara za litr.

Stawki akcyzy na benzynę i olej napędowy sprzedawane na rynku krajowym nie zostały w tym okresie zmienione. Indie dostosowują politykę ceł eksportowych co dwa tygodnie, uwzględniając sytuację na rynkach krajowym i międzynarodowym, w tym wielkość dostaw oraz ceny.

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Polityka eksportu oleju napędowego

Indie wprowadziły opłaty eksportowe na paliwa w marcu w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie, gdy dostawy przez Cieśninę Ormuz nie były realizowane. Władze obniżyły wówczas również krajowe podatki na benzynę i olej napędowy, aby chronić dostawy paliw i konsumentów w kraju.

Według oceny OilPrice niższe cło na olej napędowy może sprzyjać dodatkowym dostawom na rynek międzynarodowy, który doświadcza niedoboru tego rodzaju paliwa i wstrząsów cenowych. W ubiegłym miesiącu indyjski minister ropy naftowej Hardeep Puri oświadczył, że kraj będzie nadal eksportował olej napędowy, aby zaspokoić światowy popyt. Zaznaczył również, że moce przerobowe indyjskich rafinerii rosną dzięki wieloletnim inwestycjom.

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