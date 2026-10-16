Индия с 16 октября почти вдвое снизила экспортную пошлину на дизель — с 16 рупий до 8,5 рупии за литр — на следующие две недели. В то же время страна повысила пошлину на экспорт бензина с 0,5 до 2,5 рупии за литр, сообщает OilPrice.

Новые ставки для экспорта топлива

Сниженная ставка для дизеля составит около 0,09 доллара за литр против прежних 0,17 доллара. Повышенная пошлина на бензин равна примерно 0,026 доллара за литр. Экспортную пошлину на авиационное топливо не меняли: она осталась на уровне 10,5 рупии, или около 0,11 доллара за литр.

Ставки акциза на бензин и дизель, продаваемые на внутреннем рынке, на этот период не пересматривали. Индия корректирует политику экспортных пошлин каждые две недели, учитывая ситуацию на внутреннем и международном рынках, в частности объемы поставок и цены.

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Политика экспорта дизеля

Индия ввела экспортные сборы на топливо в марте на фоне кризиса на Ближнем Востоке, когда поставки через Ормузский пролив не осуществлялись. Тогда власти также снизили внутренние налоги на бензин и дизель, чтобы защитить поставки топлива и потребителей в стране.

По оценке OilPrice, меньшая пошлина на дизель может способствовать дополнительным поставкам на международный рынок, который переживает дефицит этого вида топлива и ценовые потрясения. В прошлом месяце министр нефти Индии Хардип Пури заявил, что страна продолжит экспортировать дизель для удовлетворения мирового спроса. Он также отметил, что нефтеперерабатывающие мощности Индии растут благодаря многолетним инвестициям.

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