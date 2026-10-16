В Шотландии, Великобритания, правительство во главе с Шотландской национальной партией (SNP) готовится изменить подход к новым нефтегазовым проектам в Северном море. Как сообщает Politico Europe, два высокопоставленных чиновника правительства Шотландии на условиях анонимности заявили, что новая энергетическая стратегия будет предусматривать более благоприятную позицию в отношении разведки новых месторождений.

Пересмотр энергетической стратегии

Проверки соответствия новых проектов климатическим целям правительства сохранятся. В то же время правительство Шотландии больше не будет исходить из презумпции возражения против новых нефтяных и газовых месторождений.

В проекте энергетической стратегии 2023 года правительство Шотландии заложило презумпцию против новых месторождений в Северном море. Один из собеседников Politico Europe назвал этот документ устаревшим и сказал, что новая стратегия, ожидаемая к лету, не будет содержать такой формулировки.

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Позиция SNP и проект Jackdaw

Изменение подхода происходит на фоне ожидаемого на следующей неделе решения правительства Великобритании по газовому месторождению Jackdaw. Шотландское правительство имеет ограниченные полномочия в отношении выдачи лицензий на такие проекты, как Jackdaw или нефтяное месторождение Rosebank, однако может оказывать политическое давление на британское правительство.

На конференции SNP в Абердине партия приняла резолюцию, в которой указано, что использование нефти и газа внутренней добычи явно предпочтительнее импорта. По словам источников Politico Europe, резолюция, изменяющая официальную политику партии, будет учтена при подготовке новой энергетической стратегии.

Летом SNP проиграла важные парламентские довыборы в Абердине Консервативной партии, поддерживающей бурение. Кандидат SNP Ричард Томсон, потерпевший поражение на тех выборах, заявил во время дебатов на конференции, что партии следует прекратить любые предположения о поддержке презумпции против новых месторождений.

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