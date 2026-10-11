Государственной нефтяной компании Pemex потребуется почти $110 млрд для достижения правительственных целей Мексики по добыче нефти и газа, подсчитал Международный институт устойчивого развития (IISD). Общие капитальные затраты на реализацию этих планов могут составить около $160 млрд, сообщает OilPrice.

Риск убытков и невыполнения целей

По оценке IISD, освоение месторождений, которые не являются коммерчески привлекательными, может принести $17,4 млрд чистых убытков в течение 15 лет. В институте также считают, что даже такие объемы инвестиций не гарантируют достижения запланированных показателей добычи в установленные сроки.

Мексика зависит от импорта нефти и газа для покрытия около двух третей энергопотребления. В то же время страна располагает запасами газа лишь на 2,4 дня, что делает ее уязвимой к перебоям поставок и рыночным колебаниям.

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Альтернатива в возобновляемой энергетике

IISD предлагает направить государственные средства на модернизацию и расширение электросетей, развитие распределенной солнечной генерации, других возобновляемых источников энергии и систем накопления электроэнергии. Соавтор доклада Луис Мартинес заявил, что такие инвестиции могут сократить импорт энергии, усилить энергетическую самостоятельность страны и привлечь частный капитал.

Экологи также выражали обеспокоенность по поводу двухлетнего партнерства Pemex с бразильской Petrobras, заключенного в июне. Оно предусматривает разведку зрелых и глубоководных нефтяных месторождений в Мексиканском заливе. Представители экологических организаций предупреждали о рисках разливов нефти, возможном влиянии на обязательства по декарбонизации и прибрежные сообщества.

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