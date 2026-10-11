国际可持续发展研究所（IISD）计算，国有石油公司Pemex为实现墨西哥政府的石油和天然气产量目标，将需要近1100亿美元。实施这些计划的总资本支出可能约为1600亿美元，OilPrice报道。

亏损和无法完成目标的风险

IISD估计，开发不具商业吸引力的油气田可能在15年内造成174亿美元的净亏损。该研究所还认为，即使投入如此规模的资金，也不能保证在既定期限内达到计划的产量指标。

墨西哥依赖进口石油和天然气来满足约三分之二的能源消费。同时，该国的天然气储备仅够使用2.4天，这使其容易受到供应中断和市场波动的影响。

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可再生能源领域的替代方案

IISD建议将公共资金用于电网现代化和扩建、发展分布式太阳能发电、其他可再生能源以及储能系统。报告共同作者路易斯·马丁内斯表示，此类投资可以减少能源进口，增强该国的能源自主性，并吸引私人资本。

环保人士还对Pemex与巴西Petrobras于6月签订的为期两年的合作伙伴关系表示担忧。该合作 предусматривает在墨西哥湾勘探成熟和深水油田。环保组织代表警告称，存在石油泄漏风险，并可能影响去碳化承诺和沿海社区。

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