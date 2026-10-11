IISD: Pemex потребує $110 млрд для планів Мексики з видобутку — OilPrice

Державній нафтовій компанії Pemex знадобиться майже $110 млрд для досягнення урядових цілей Мексики з видобутку нафти й газу, підрахував Міжнародний інститут сталого розвитку (IISD). Загальні капітальні витрати на виконання цих планів можуть становити близько $160 млрд, повідомляє OilPrice.

Ризик збитків і невиконання цілей

За оцінкою IISD, освоєння родовищ, які не є комерційно привабливими, може принести $17,4 млрд чистих збитків протягом 15 років. В інституті також вважають, що навіть такі обсяги інвестицій не гарантують досягнення запланованих показників видобутку у встановлені строки.

Мексика залежить від імпорту нафти й газу для покриття близько двох третин енергоспоживання. Водночас країна має лише 2,4 дня запасів газу, що робить її вразливою до перебоїв постачання та коливань ринку.

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Альтернатива у відновлюваній енергетиці

IISD пропонує спрямувати державні кошти на модернізацію та розширення електромереж, розвиток розподіленої сонячної генерації, інших відновлюваних джерел енергії та систем накопичення електроенергії. Співавтор звіту Луїс Мартінес заявив, що такі інвестиції можуть скоротити імпорт енергії, посилити енергетичну самостійність країни та залучити приватний капітал.

Екологи також висловлювали занепокоєння щодо дворічного партнерства Pemex із бразильською Petrobras, укладеного в червні. Воно передбачає розвідку зрілих і глибоководних нафтових родовищ у Мексиканській затоці. Представники екологічних організацій попереджали про ризики розливів нафти, можливий вплив на декарбонізаційні зобов’язання та прибережні громади.

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