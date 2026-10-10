11 жовтня в Україні обмежуватимуть електропостачання

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У неділю, 11 жовтня, в Україні запровадять графіки обмеження споживання електроенергії через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

Для промисловості та бізнесу обмеження потужності діятимуть із 15:00 до 23:59. Для побутових та інших споживачів передбачені погодинні відключення обсягом від 0,5 до 1,5 черги — з 16:00 до 23:59.

В енергокомпанії попереджають, що ситуація може змінюватися залежно від наслідків обстрілів. Українців закликають стежити за повідомленнями місцевих операторів систем розподілу та ощадливо використовувати електроенергію після відновлення постачання.

Джерело: Укренерго

У суботу, 10 жовтня, у частині регіонів України запровадять обмеження споживання електроенергії. Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть упродовж усієї доби, а для всіх категорій споживачів передбачені погодинні відключення. Причина — наслідки російських ракетних і дронових атак на енергетичні об’єкти.

У Києві та Київській області урядовці оглянули підстанції «Укренерго» та інші об’єкти генерації електроенергії, які систематично атакує Росія. Під час візиту перевірили наслідки останніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі та хід відновлювальних робіт.

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