11 октября в Украине будут вводить ограничения на электроснабжение
В воскресенье, 11 октября, в Украине введут графики ограничения потребления электроэнергии в связи с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру.
Для промышленности и бизнеса ограничения мощности будут действовать с 15:00 до 23:59. Для бытовых и других потребителей предусмотрены почасовые отключения объемом от 0,5 до 1,5 очереди — с 16:00 до 23:59.
В энергокомпании предупреждают, что ситуация может меняться в зависимости от последствий обстрелов. Украинцев призывают следить за сообщениями местных операторов систем распределения и экономно использовать электроэнергию после возобновления подачи.
Источник: Укрэнерго
В субботу, 10 октября, в некоторых регионах Украины введут ограничения на потребление электроэнергии. Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в течение суток, а для всех категорий потребителей предусмотрены почасовые отключения. Причина — последствия российских ракетных и дронных атак на энергетические объекты.
В Киеве и Киевской области правительственные чиновники осмотрели подстанции «Укрэнерго» и другие объекты генерации электроэнергии, которые систематически подвергаются атакам со стороны России. В ходе визита были проверены последствия последних российских ударов по энергетической инфраструктуре и ход восстановительных работ.