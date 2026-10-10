11 октября в Украине будут вводить ограничения на электроснабжение

В воскресенье, 11 октября, в Украине введут графики ограничения потребления электроэнергии в связи с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру.

Для промышленности и бизнеса ограничения мощности будут действовать с 15:00 до 23:59. Для бытовых и других потребителей предусмотрены почасовые отключения объемом от 0,5 до 1,5 очереди — с 16:00 до 23:59.

В энергокомпании предупреждают, что ситуация может меняться в зависимости от последствий обстрелов. Украинцев призывают следить за сообщениями местных операторов систем распределения и экономно использовать электроэнергию после возобновления подачи.

Источник: Укрэнерго

В субботу, 10 октября, в некоторых регионах Украины введут ограничения на потребление электроэнергии. Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в течение суток, а для всех категорий потребителей предусмотрены почасовые отключения. Причина — последствия российских ракетных и дронных атак на энергетические объекты.

В Киеве и Киевской области правительственные чиновники осмотрели подстанции «Укрэнерго» и другие объекты генерации электроэнергии, которые систематически подвергаются атакам со стороны России. В ходе визита были проверены последствия последних российских ударов по энергетической инфраструктуре и ход восстановительных работ.

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