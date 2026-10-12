В Польше с 13 октября вырастет предельная цена бензина — RMF24

В Польше министр энергетики установил максимальные цены на топливо, которые будут действовать во вторник, 13 октября. Литр бензина А-95 может стоить не более 7,06 злотого, бензина А-98 — до 7,95 злотого, а дизельного топлива — до 8,02 злотого. Об этом сообщает RMF24.

Новые предельные цены

По состоянию на 12 октября максимальная цена литра бензина А-95 составляла 6,97 злотого, бензина А-98 — 7,85 злотого, а дизельного топлива — 8,06 злотого. Таким образом, на следующий день водители бензиновых автомобилей будут платить больше, тогда как максимально допустимая цена дизельного топлива несколько снизится.

За несоблюдение установленных максимальных цен на топливо штраф может достигать 1 млн злотых.

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Программа ограничения цен

Объявление предельных цен является частью третьего этапа пакета «Цены на топливо ниже» (CPN), который должен сдерживать рост стоимости топлива на автозаправочных станциях. Пакет был запущен после вступления в силу части положений закона о налоге на сверхприбыли топливных компаний.

Президент подписал этот закон и одновременно направил его в Конституционный трибунал в порядке последующего контроля. Действие пакета CPN запланировано до конца года.

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