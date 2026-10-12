W Polsce od 13 października wzrośnie maksymalna cena benzyny — RMF24

W Polsce minister energii ustalił maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać we wtorek, 13 października. Litr benzyny A-95 może kosztować nie więcej niż 7,06 zł, benzyny A-98 — do 7,95 zł, a oleju napędowego — do 8,02 zł. Informuje o tym RMF24.

Nowe ceny maksymalne

Na dzień 12 października maksymalna cena litra benzyny A-95 wynosiła 6,97 zł, benzyny A-98 — 7,85 zł, a oleju napędowego — 8,06 zł. Tym samym następnego dnia kierowcy samochodów benzynowych zapłacą więcej, podczas gdy maksymalna dopuszczalna cena oleju napędowego nieznacznie spadnie.

Za nieprzestrzeganie ustalonych maksymalnych cen paliw grzywna może wynieść do 1 mln zł.

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Program ograniczania cen

Ogłoszenie cen maksymalnych jest częścią trzeciego etapu pakietu „Niższe ceny paliw” (CPN), który ma powstrzymać wzrost cen paliw na stacjach benzynowych. Pakiet uruchomiono po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych.

Prezydent podpisał tę ustawę i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Obowiązywanie pakietu CPN zaplanowano do końca roku.

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