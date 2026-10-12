Министр финансов и экономики Польши Анджей Доманьский заявил, что Европа не должна возобновлять закупки энергоносителей у Российской Федерации — государства-агрессора. Он также призвал усилить экономическое давление на Москву, сообщает Anadolu Agency.

Призыв усилить давление

В интервью TVP World Доманьский подчеркнул, что Европа не должна повторять ошибок прошлого. По его словам, зависимость части стран Западной Европы от российского газа была одним из факторов усиления России.

Министр добавил, что, по его мнению, эта зависимость также повлияла на решение российского президента владимира путина атаковать Украину в 2022 году.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Нефть, газ и дизель

Доманьского спросили о поддержке президентом США Дональдом Трампом смягчения ограничений на экспорт российского дизельного топлива, а также о сообщениях об обсуждении возможного восстановления газопровода «Северный поток — 2».

Польский министр заявил, что Европа не может покупать российские нефть, газ и дизельное топливо. Он назвал отказ от закупок этих энергоносителей позицией Польши.

Читай нас в