Minister finansów i gospodarki Polski Andrzej Domański oświadczył, że Europa nie powinna wznawiać zakupów surowców energetycznych od Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora. Wezwał również do zwiększenia presji gospodarczej na Moskwę, informuje Anadolu Agency.

Wezwanie do zwiększenia presji

W wywiadzie dla TVP World Domański podkreślił, że Europa nie może powtarzać błędów z przeszłości. Według niego uzależnienie części krajów Europy Zachodniej od rosyjskiego gazu było jednym z czynników wzmocnienia Rosji.

Minister dodał, że jego zdaniem ta zależność wpłynęła również na decyzję rosyjskiego prezydenta Władimira Putina o zaatakowaniu Ukrainy w 2022 roku.

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Ropa, gaz i olej napędowy

Domańskiego zapytano o poparcie prezydenta USA Donalda Trumpa dla złagodzenia ograniczeń dotyczących eksportu rosyjskiego oleju napędowego, a także o doniesienia o dyskusjach nad możliwym przywróceniem gazociągu Nord Stream 2.

Polski minister oświadczył, że Europa nie może kupować rosyjskiej ropy, gazu i oleju napędowego. Określił rezygnację z zakupów tych surowców energetycznych jako stanowisko Polski.

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