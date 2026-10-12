Министр энергетики США Крис Райт заявил на энергетическом конгрессе WPC в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, что потоки нефти через Ормузский пролив восстановились до 80–90% от уровня, существовавшего до конфликта. Это составляет в среднем 13–14 млн баррелей в сутки, сообщает Asharq Al-Awsat. По его словам, мировые поставки также поддержало увеличение транспортировки нефти по альтернативным трубопроводам.

Запасы сдерживают давление на нефтяной рынок

Райт сказал, что резервные производственные мощности и значительные запасы помогли удержать поставки сырой нефти на приемлемом уровне, несмотря на сохраняющиеся проблемы. В то же время он подчеркнул, что проблема с поставками нефти еще не решена полностью.

Большей проблемой чиновник назвал потоки нефтепродуктов из региона Арабского залива. По его оценке, их объемы составляют лишь 25–35% от доконфликтного уровня. Это усиливает дефицит дизельного топлива, авиационного керосина и бензина.

Сокращение экспорта и ограничения перевозок

По словам Райта, сокращение экспорта нефтепродуктов из Залива совпало со снижением поставок из других источников. Российская Федерация — государство-агрессор — ранее была значительным поставщиком дизельного топлива, но стала его нетто-импортером, хотя и в небольших объемах. Китай, как заявил министр, существенно сократил экспорт нефтепродуктов и сообщил, что не будет экспортировать их в октябре.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Райт выразил надежду, что наращивание переработки на китайских НПЗ, которые располагают свободными мощностями и получают выгоду от высокой маржи, поможет ослабить дефицит. Он также отметил, что нефтеперерабатывающие заводы США перерабатывают нефть и производят нефтепродукты на рекордном уровне.

Министр также связал медленное восстановление потоков нефтепродуктов из Залива с удорожанием морских перевозок и более длинными маршрутами. По его словам, перебои в проливе Баб-эль-Мандеб вынуждали танкеры выбирать более длинные пути, а нападения Ирана на суда усиливали давление на доступные мощности морских перевозок.

Райт предупредил, что высокие транспортные расходы сильнее сказываются на рынках, удаленных от источников поставок. По его словам, мировые цены на дизельное топливо достигли очень высокого уровня, авиационное топливо также подорожало, тогда как цены на бензин выросли более умеренно.

Читай нас в