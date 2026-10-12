Европейские цены на газ с начала 2026 года выросли более чем на 150%, а Великобритания перед зимой располагает ограниченными запасами газа. В начале октября британские подземные газохранилища были заполнены на 48%, сообщает The National.

По данным издания, в Португалии этот показатель составлял 94%, а в Польше — 99%. В 2024 году мощности хранения газа в Великобритании равнялись 5% ее годового спроса, тогда как средний показатель в ЕС составлял 29%. Имеющиеся в стране запасы эквивалентны примерно семи дням среднего зимнего потребления.

Неопределенность вокруг Rough

Компания Centrica, владелец British Gas, предупредила, что газохранилище Rough может прекратить работу следующей весной, когда в апреле истечет срок разрешения на его эксплуатацию. Компания предложила инвестировать 2 млрд фунтов стерлингов в модернизацию объекта, на который приходится около половины всех мощностей по хранению газа в Великобритании.

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По мнению ассоциированного научного сотрудника Chatham House Нила Квиллиама, страна вряд ли столкнется с физической нехваткой газа зимой. В то же время ограниченные резервы делают ее более уязвимой к перебоям мировых поставок и конкуренции за партии сжиженного природного газа. Ситуацию могут осложнить необычно холодная зима, перебои с норвежскими поставками или потрясения на мировом газовом рынке.

Давление на энергосистему и счета

Газохранилища ЕС в начале октября были заполнены на 72% против примерно 83% годом ранее. Европейская сеть операторов газотранспортных систем ожидает, что к 1 ноября этот уровень составит от 75% до 78% — примерно на 10 процентных пунктов ниже среднего показателя за пять лет. По центральному сценарию запасы ЕС к концу марта могут сократиться примерно до 30%.

6 октября британский оператор National Energy System Operator выпустил предупреждающее уведомление о резерве мощности из-за слабой ветрогенерации, которая сузила доступные резервы. Консалтинговая компания Cornwall Insight прогнозирует, что в январе годовой предельный уровень расходов на энергию для британских домохозяйств вырастет на 16% — до 1 999 фунтов стерлингов. В октябре этот показатель уже вырос на 4% и достиг максимума за три года.

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