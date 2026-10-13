Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум в середине сентября настаивал на новых энергетических соглашениях между мексиканскими и американскими компаниями. Как сообщает Mexico News Daily, об этом сообщила Financial Times со ссылкой на трех собеседников, осведомленных о деталях разговора.

По информации FT, Трамп сначала поднял вопрос о возможной сделке по продаже мексиканских активов американской стороне. Лидеры также обсуждали вариант договоренности, подобной соглашению США с Южной Кореей: Сеул согласился приобрести американские энергоресурсы на 100 млрд долларов и инвестировать миллиарды долларов в Соединенные Штаты.

Газ и торговый профицит

Американский чиновник, на которого ссылается Financial Times, заявил, что стороны рассматривали возможность увеличения Мексикой закупок природного газа из США. Мексика уже покрывает американским газом около трех четвертей своего спроса.

По словам чиновника, переговоры также были сосредоточены на сокращении торгового профицита Мексики в торговле с США. В январе—августе 2026 года этот профицит вырос более чем на 20% в годовом выражении — почти до 156 млрд долларов.

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Два источника FT сообщили, что новое американское требование в сфере энергетики способствовало задержке официального раунда торговых переговоров, запланированного на сентябрь. Новую дату этой встречи еще не определили.

Энергетическая политика Мексики

Партия Шейнбаум Morena определяет государственный контроль над энергетикой как один из своих приоритетов. Министр энергетики Лус Элена Гонсалес заявила, что правительство стремится обеспечить 60%-ную государственную долю в производстве электроэнергии, хотя закон предусматривает 54%.

В то же время, по данным FT, правительство осторожно пытается восстановить отдельные направления частных инвестиций в энергетическом секторе. Государственные компании Pemex и CFE должны сохранить доминирующие позиции. По данным Управления энергетической информации США, в первые семь месяцев 2026 года Мексика импортировала из США рекордные 6,8 млрд кубических футов природного газа в сутки — на 1,8% больше, чем годом ранее.

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