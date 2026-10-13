据Mexico News Daily报道，美国总统唐纳德·特朗普在9月中旬与墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆通电话时，敦促墨西哥和美国公司达成新的能源协议。《金融时报》援引三名了解通话细节的人士报道称。

据《金融时报》报道，特朗普首先提出了可能向美方出售墨西哥资产的交易问题。两国领导人还讨论了类似美国与韩国所达成协议的安排：首尔同意购买价值1000亿美元的美国能源资源，并向美国投资数十亿美元。

天然气与贸易顺差

《金融时报》援引的一名美国官员表示，双方考虑了墨西哥增加从美国采购天然气的可能性。墨西哥目前已通过美国天然气满足其约四分之三的需求。

该官员称，谈判还集中于缩减墨西哥在对美贸易中的贸易顺差。2026年1月至8月，这一顺差同比增长逾20%，接近1560亿美元。

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两名《金融时报》消息人士表示，美方提出的新的能源要求促成了原定于9月举行的正式贸易谈判回合延期。这次会议的新日期尚未确定。

墨西哥的能源政策

辛鲍姆所属的莫雷纳党将国家对能源领域的控制列为其优先事项之一。能源部长卢斯·埃琳娜·冈萨雷斯表示，政府寻求确保国家在发电中占60%的份额，尽管法律规定为54%。

与此同时，据《金融时报》报道，政府正谨慎地尝试恢复能源领域某些方向的私人投资。国有企业Pemex和CFE将保留主导地位。根据美国能源信息署的数据，2026年前七个月，墨西哥从美国进口的天然气达到创纪录的每日68亿立方英尺，比去年增加1.8%。

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