Prezydent USA Donald Trump podczas rozmowy telefonicznej z prezydentką Meksyku Claudią Sheinbaum w połowie września naciskał na nowe umowy energetyczne między meksykańskimi a amerykańskimi firmami. Jak podaje Mexico News Daily, poinformował o tym „Financial Times”, powołując się na trzy osoby zaznajomione ze szczegółami rozmowy.

Według FT Trump najpierw poruszył kwestię możliwej umowy dotyczącej sprzedaży meksykańskich aktywów stronie amerykańskiej. Przywódcy omawiali również wariant porozumienia podobnego do umowy USA z Koreą Południową: Seul zgodził się kupić amerykańskie surowce energetyczne za 100 mld dolarów i zainwestować miliardy dolarów w Stanach Zjednoczonych.

Gaz i nadwyżka handlowa

Amerykański urzędnik, na którego powołuje się „Financial Times”, powiedział, że strony rozważały możliwość zwiększenia przez Meksyk zakupów gazu ziemnego z USA. Meksyk już pokrywa amerykańskim gazem około trzech czwartych swojego zapotrzebowania.

Według urzędnika negocjacje koncentrowały się także na zmniejszeniu nadwyżki handlowej Meksyku w handlu ze Stanami Zjednoczonymi. W okresie od stycznia do sierpnia 2026 roku nadwyżka ta wzrosła o ponad 20% rok do roku, do niemal 156 mld dolarów.

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Dwa źródła FT poinformowały, że nowe amerykańskie żądanie dotyczące energetyki przyczyniło się do opóźnienia oficjalnej rundy negocjacji handlowych zaplanowanej na wrzesień. Nowa data tego spotkania nie została jeszcze ustalona.

Polityka energetyczna Meksyku

Partia Morena Sheinbaum uznaje państwową kontrolę nad energetyką za jeden ze swoich priorytetów. Minister energetyki Luz Elena González oświadczyła, że rząd dąży do zapewnienia 60-procentowego udziału państwa w produkcji energii elektrycznej, choć ustawa przewiduje 54%.

Jednocześnie, według FT, rząd ostrożnie stara się przywrócić niektóre obszary prywatnych inwestycji w sektorze energetycznym. Państwowe spółki Pemex i CFE mają zachować dominującą pozycję. Według amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej w pierwszych siedmiu miesiącach 2026 roku Meksyk importował z USA rekordowe 6,8 mld stóp sześciennych gazu ziemnego dziennie, o 1,8% więcej niż rok wcześniej.

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