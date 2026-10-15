Operator sieci elektroenergetycznej Wielkiej Brytanii wydał 47,9 mln funtów w ciągu jednego dnia na bilansowanie systemu: płacił farmom wiatrowym w regionach z nadwyżką energii elektrycznej za ograniczenie produkcji oraz uruchamiał elektrownie gazowe tam, gdzie dostawy były ograniczone. Jak informuje The Guardian, koszty te niemal osiągnęły rekordowy poziom.

W kwocie tej znalazła się płatność w wysokości 1,6 mln funtów za jeden półgodzinny okres. Koszty bilansowania są wliczane do rachunków gospodarstw domowych za energię.

Wąskie gardła w sieci

Przyczyną wysokich kosztów były ograniczenia w przesyłaniu energii elektrycznej na terenie kraju. Według firmy konsultingowej LCP Delta elektrownie wiatrowe i wodne o łącznej mocy około 9 gigawatów otrzymały tego dnia zapłatę za niewytwarzanie energii elektrycznej. Według szacunków firmy ilość ta wystarczyłaby do zasilenia ponad 8 mln typowych gospodarstw domowych.

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Zamiast tego operator musiał płacić za uruchamianie elektrowni gazowych i biomasowych, a także kupować więcej energii elektrycznej z Europy za pośrednictwem podmorskich kabli wysokiego napięcia. Ograniczenia najczęściej dotykają farm wiatrowych w Szkocji, gdzie brakuje linii wysokiego napięcia do przesyłania wytworzonej energii elektrycznej do obszarów o większym popycie na południu kraju.

Koszty rosną

We wrześniu łączny koszt bilansowania sieci elektroenergetycznej osiągnął 505 mln funtów, co było najwyższym miesięcznym wynikiem w historii. W ciągu następnego roku koszty te mogą, zgodnie z oczekiwaniami, wynieść 3,2 mld funtów.

Sytuacja nasiliła obawy dotyczące tempa modernizacji sieci energetycznej o wartości 150 mld funtów, która nie nadąża za przyłączaniem nowych obiektów energetyki odnawialnej. Kilka dni wcześniej Krajowy Operator Systemu Energetycznego zwrócił się o pomoc w nagłej sytuacji do francuskiego operatora, który w ostatniej chwili zgodził się dostarczać energię elektryczną do Wielkiej Brytanii w poniedziałek i piątek poprzedniego tygodnia.

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