英国电网平衡一天花费4790万英镑——《卫报》

英国电网运营商一天内花费了4790万英镑来平衡系统：该运营商向电力过剩地区的风电场支付费用，以减少发电量，并在供应受限的地区启用燃气电站。正如《卫报》报道，这些成本几乎达到创纪录水平。

这笔金额包括为一个半小时结算时段支付的160万英镑。平衡成本被计入家庭能源账单。

电网瓶颈

高成本是由全国范围内输电限制造成的。咨询公司LCP Delta的数据显示，当天总装机容量约9吉瓦的风电站和水电站获得了不发电的补偿。该公司估计，这一电量足以为超过800万户普通家庭供电。

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与此同时，运营商不得不支付启用燃气和生物质电站的费用，并通过高压海底电缆从欧洲购买更多电力。限制最常影响苏格兰的风电场，那里缺乏高压线路，无法将所发电力输送至该国南部需求更大的地区。

成本上升

9月，电网平衡的总成本达到5.05亿英镑，创下有史以来最高月度水平。预计在未来一年，这些成本可能达到32亿英镑。

这一情况加剧了人们对价值1500亿英镑的能源电网升级进度的担忧，该升级未能跟上新增可再生能源设施的并网速度。几天前，国家能源系统运营商曾向法国运营商寻求紧急援助，后者在最后时刻同意于前一周的周一和周五向英国供应电力。

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