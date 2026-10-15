Оператор электросети Великобритании потратил £47,9 млн за один день на балансировку системы: он платил ветряным электростанциям в регионах с избытком электроэнергии за сокращение выработки и запускал газовые электростанции там, где поставки были ограничены. Как сообщает The Guardian, эти расходы почти достигли рекордного уровня.

В сумму вошел платеж в £1,6 млн за один получасовой период. Расходы на балансировку включаются в счета домохозяйств за энергию.

Узкие места в сети

Причиной высоких расходов стали ограничения при передаче электроэнергии по территории страны. По данным консалтинговой компании LCP Delta, в тот день ветряные и гидроэлектростанции общей мощностью около 9 гигаватт получили оплату за невыработку электроэнергии. По оценке компании, этого объема хватило бы для снабжения более 8 млн типичных домохозяйств.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Вместо этого оператору пришлось оплачивать запуск газовых и биомассовых электростанций, а также покупать больше электроэнергии из Европы через высоковольтные подводные кабели. Чаще всего ограничения затрагивают ветряные электростанции в Шотландии, где не хватает высоковольтных линий для передачи выработанной электроэнергии в районы с более высоким спросом на юге страны.

Расходы растут

В сентябре совокупная стоимость балансировки электросети достигла £505 млн, что стало самым высоким месячным показателем за все время. В течение следующего года эти расходы, как ожидается, могут составить £3,2 млрд.

Ситуация усилила обеспокоенность темпами модернизации энергосети стоимостью £150 млрд, которая не успевает за подключением новых объектов возобновляемой энергетики. За несколько дней до этого Национальный оператор энергосистемы обратился за экстренной помощью к французскому оператору, который в последний момент согласился поставлять электроэнергию в Великобританию в понедельник и пятницу предыдущей недели.

Читай нас в