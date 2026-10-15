Przywódcy Unii Europejskiej podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w Belgii 15 października omówili działania mające złagodzić presję związaną ze wzrostem cen energii przed zimą. Poparli inicjatywy zaproponowane przez Komisję Europejską, jednocześnie rozważając dodatkowe kroki w celu zmniejszenia obciążeń dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i gospodarki UE. Informuje Anadolu Agency.

Ryzyka dla cen ropy i gazu

Uczestnicy szczytu wyrazili zaniepokojenie wpływem niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie na ceny ropy i gazu. Według urzędnika wyższe ceny energii już bezpośrednio wpływają na europejskie gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa.

Przywódcy ostrzegli również, że zimą presja na ceny energii może się nasilić. Dlatego podkreślili potrzebę krótkoterminowych działań mających złagodzić bezpośredni efekt skoków cen.

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Przegląd ETS i rynku energii elektrycznej

Osobnym tematem był trwający przegląd unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Szefowie państw i rządów przedstawili swoje oczekiwania dotyczące trwających negocjacji legislacyjnych. Dyskusje na temat ETS rozpoczęły się jeszcze przed obecną zmiennością cen energii, jednak wydarzenia na Bliskim Wschodzie nadały im dodatkową aktualność.

Niektórzy przywódcy poruszyli także kwestię potrzeby zbadania konstrukcji unijnego rynku energii elektrycznej w ramach szerszych działań na rzecz zmniejszenia presji cenowej. Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa po dyskusji zaproponował kilka zmian w projekcie końcowych wniosków ze szczytu.

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