Лидеры Европейского Союза на саммите Европейского совета в Брюсселе, Бельгия, 15 октября обсудили меры по снижению давления, вызванного ростом цен на энергоносители, перед зимой. Они поддержали инициативы, предложенные Европейской комиссией, одновременно рассматривая дополнительные шаги для уменьшения нагрузки на домохозяйства, бизнес и экономику ЕС. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Риски для цен на нефть и газ

Участники саммита выразили обеспокоенность влиянием нестабильной ситуации на Ближнем Востоке на цены на нефть и газ. По словам чиновника, подорожание энергоносителей уже напрямую сказывается на европейских домохозяйствах и компаниях.

Лидеры также предупредили, что зимой давление на цены на энергию может усилиться. Поэтому они подчеркнули необходимость краткосрочных мер для смягчения непосредственного эффекта ценовых скачков.

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Пересмотр ETS и рынка электроэнергии

Отдельной темой стал текущий пересмотр Системы торговли выбросами ЕС (ETS). Главы государств и правительств изложили свои ожидания относительно продолжающихся законодательных переговоров. Обсуждения ETS начались еще до нынешней волатильности цен на энергию, однако события на Ближнем Востоке придали им дополнительную актуальность.

Некоторые лидеры также подняли вопрос о необходимости изучить устройство рынка электроэнергии ЕС в рамках более широких усилий по снижению ценового давления. Председатель Европейского совета Антониу Кошта после обсуждения предложил несколько изменений к проекту итоговых выводов саммита.

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