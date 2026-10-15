Pakistański Wydział Energii Ministerstwa Energii prognozuje, że rachunki odbiorców za energię elektryczną wzrosną w listopadzie o 2,56 rupii za jednostkę. Dopłata jest związana z wrześniową korektą kosztów paliwa oraz wykorzystaniem droższych paliw do produkcji energii elektrycznej.

Jak podaje Dawn, oczekiwany wpływ korekty na listopadowe rachunki odbiorców wyniesie około 32,7 mld rupii. To o 1,45 rupii za jednostkę więcej niż sierpniowa korekta kosztów paliwa, która wynosiła 1,11 rupii za jednostkę.

Działania ograniczające dopłatę

Resort poinformował, że ukierunkowane zarządzanie obciążeniem trwające we wrześniu około dwóch do dwóch i pół godziny pomogło ograniczyć wykorzystanie mazutu i oleju napędowego wysokoprężnego. Według oceny wydziału, bez tych działań podwyżka mogłaby być wyższa o kolejne 3,44 rupii za jednostkę, a potencjalna dopłata mogłaby sięgnąć 5–6 rupii.

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Resort twierdzi również, że dostawy importowanego regazyfikowanego skroplonego gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej po krajowych cenach gazu zmniejszyły obciążenie odbiorców o 83 pajsy za jednostkę. Wydział podał, że od stycznia do sierpnia łączny wpływ korekt paliwowych i kwartalnych wyniósł 65 pajsów za jednostkę, czyli 1,9% taryfy bazowej.

Ceny paliw i stanowisko przemysłu

Wydział Energii wyjaśnił sytuację gwałtownym wzrostem światowych cen paliw w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie oraz zakłóceniami w łańcuchach dostaw po zamknięciu Cieśniny Ormuz. Resort zaznaczył, że Pakistan starał się zabezpieczyć zapotrzebowanie na regazyfikowany skroplony gaz w ramach kontraktów i poprzez zakupy na rynku spot, mimo ogłoszenia przez Katar siły wyższej.

Jednocześnie odbiorcy przemysłowi kwestionują deklarowany pozytywny efekt pakietu wsparcia dla dodatkowego zużycia energii elektrycznej. Twierdzą, że maksymalna stawka 22,96 rupii za jednostkę pomaga jedynie części odbiorców, podczas gdy faktyczny maksymalny koszt wynoszący 34 rupie za jednostkę podnosi średnią taryfę dla wszystkich odbiorców o 11 rupii. Krajowy regulator energetyki elektrycznej Pakistanu przeprowadził w ubiegłym tygodniu przesłuchanie dotyczące rewizji lub zawieszenia tego pakietu; decyzji jeszcze nie ogłoszono.

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