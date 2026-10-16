Urenco USA uruchomiło szóstą z ośmiu nowych kaskad wirówek w National Enrichment Facility w mieście Eunice w stanie Nowy Meksyk. Jak podaje OilPrice, 8 października firma poinformowała o rozpoczęciu produkcji w tej kaskadzie. Zakład jest jedyną w USA instalacją wzbogacania uranu na skalę przemysłową.

Rozbudowa mocy

Po uruchomieniu szóstej kaskady projekt rozbudowy został zrealizowany w 75%. Urenco USA planuje uruchomić siódmą kaskadę do końca 2026 roku, a ósmą — wiosną 2027 roku.

Obecna zdolność zakładu wynosi 4,3 mln jednostek pracy rozdzielczej, co według materiału wystarcza na pokrycie około jednej trzeciej amerykańskiego zapotrzebowania na wzbogacony uran. W ramach obecnego projektu firma instaluje dodatkową moc wynoszącą 700 tys. jednostek pracy rozdzielczej.

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W ciągu następnej dekady Urenco zamierza zwiększyć swoje zdolności wzbogacania do ponad 7 mln jednostek pracy rozdzielczej. Plan obejmuje w szczególności budowę nowego zakładu, która może rozpocząć się w 2029 roku.

Popyt na paliwo jądrowe

Dyrektor zarządzająca Urenco USA Jodie Blackshire oświadczyła, że nowe moce są uruchamiane przed terminem i w ramach budżetu. Jak zaznaczyła, firma dąży do zwiększenia produkcji wzbogaconego uranu o ponad 50%, aby zaspokoić potrzeby tradycyjnych i zaawansowanych reaktorów.

W materiale wskazano, że Rosja kontroluje niemal połowę światowych zdolności wzbogacania uranu. Światowe Stowarzyszenie Jądrowe prognozuje wzrost globalnego popytu na uran o 28% do 2030 roku oraz ponad dwukrotnie do 2040 roku. W kwietniu Uranium Energy Corp. rozpoczęła również wydobycie uranu w projekcie Burke Hollow w Południowym Teksasie — pierwszym nowym amerykańskim przedsięwzięciu podziemnego ługowania uranu od ponad dziesięciu lat.

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