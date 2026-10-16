Urenco在新墨西哥州启用第六组离心机级联装置——OilPrice

Urenco USA在新墨西哥州尤尼斯市的National Enrichment Facility启用了八组新增离心机级联装置中的第六组。据OilPrice报道，该公司于10月8日宣布，这组级联装置已开始生产。该设施是美国唯一一座工业规模的铀浓缩工厂。

产能扩张

第六组级联装置投入运行后，扩建项目已完成75%。Urenco USA计划在2026年底前启用第七组级联装置，并于2027年春季启用第八组。

该设施目前的产能为430万分离功单位，据报道，这足以满足美国约三分之一的浓缩铀需求。在当前项目框架内，该公司正在增加70万分离功单位的产能。

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未来十年内，Urenco打算将其浓缩能力提高至超过700万分离功单位。该计划尤其包括建设一座新工厂，其建设可能于2029年开始。

核燃料需求

Urenco USA董事总经理乔迪·布莱克希尔表示，新增产能的投运进度提前且未超出预算。她表示，公司力争将铀浓缩产量提高50%以上，以满足传统反应堆和先进反应堆的需求。

报道指出，俄罗斯控制着近一半的全球铀浓缩产能。世界核协会预计，到2030年，全球铀需求将增长28%，到2040年将增长逾一倍。今年4月，Uranium Energy Corp.还在南得克萨斯州的Burke Hollow项目启动铀生产，这是十多年来美国首个新的原位浸出采铀项目。

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