截至10月9日当周，美国原油库存减少860万桶，远高于交易员预期的28.8万桶降幅。在此背景下，截至周四晚间，11月WTI期货本周上涨6.46%，至每桶97.58美元，OilPrice报道。

市场对EIA数据的反应

在库存下降后，商业原油库存为4.156亿桶，仍比五年平均水平高3%。馏分油库存减少250万桶，较五年平均水平低12%。

与此同时，汽油库存增加350万桶。过去四周，美国石油产品供应量平均为每日2110万桶，比一年前增加2%。平均汽油需求估计为每日870万桶，馏分油的平均水平为每日400万桶。

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布伦特维持在100美元以上

12月布伦特期货交易价格接近每桶106美元。该媒体评估称，国际基准油价因霍尔木兹海峡附近航运面临的风险而维持溢价，但买家对美国库存数据的反应更为积极，并买入WTI。

国际能源署同日同意加快释放此前商定储备中的剩余数量，其中包括超过2000万桶柴油。该机构称，各国此前承诺提供超过4亿桶石油和石油产品，其中约3.3亿桶已经释放。西班牙也表示，计划在10月从战略储备中释放440万桶。

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