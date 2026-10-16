Zapasy ropy naftowej w USA w tygodniu zakończonym 9 października zmniejszyły się o 8,6 mln baryłek — znacznie bardziej niż oczekiwany przez traderów spadek o 288 tys. baryłek. Na tym tle listopadowe kontrakty terminowe na WTI do wieczora w czwartek wzrosły w skali tygodnia o 6,46%, do 97,58 dolara za baryłkę, podaje OilPrice.

Reakcja rynku na dane EIA

Po spadku komercyjne zapasy ropy wyniosły 415,6 mln baryłek, co nadal było o 3% więcej niż średnia z pięciu lat. Zapasy destylatów zmniejszyły się o 2,5 mln baryłek i były o 12% niższe od pięcioletniej średniej.

Jednocześnie zapasy benzyny wzrosły o 3,5 mln baryłek. W ciągu ostatnich czterech tygodni dostawy produktów naftowych w USA wynosiły średnio 21,1 mln baryłek dziennie — o 2% więcej niż rok wcześniej. Średni popyt na benzynę oceniano na 8,7 mln baryłek dziennie, a średni wskaźnik dla destylatów wyniósł 4 mln baryłek dziennie.

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Brent utrzymywał się powyżej 100 dolarów

Grudniowe kontrakty terminowe na Brent były notowane w pobliżu 106 dolarów za baryłkę. Według publikacji międzynarodowy benchmark utrzymywał premię z powodu ryzyka dla żeglugi w pobliżu Cieśniny Ormuz, jednak kupujący aktywniej reagowali właśnie na dane o zapasach w USA i kupowali WTI.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna tego samego dnia uzgodniła przyspieszenie uwolnienia pozostałych wolumenów z wcześniej uzgodnionych rezerw, w tym ponad 20 mln baryłek oleju napędowego. Według agencji kraje wcześniej zobowiązały się udostępnić ponad 400 mln baryłek ropy i produktów naftowych, z czego około 330 mln baryłek już uwolniono. Hiszpania także ogłosiła zamiar uwolnienia w październiku 4,4 mln baryłek z rezerw strategicznych.

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