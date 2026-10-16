Запаси нафти у США впали на 8,6 млн барелів і підтримали WTI — OilPrice

Запаси сирої нафти у США за тиждень, що завершився 9 жовтня, зменшилися на 8,6 млн барелів — значно більше за очікуване трейдерами скорочення на 288 тис. барелів. На цьому тлі листопадові ф’ючерси на WTI до вечора четверга зросли за тиждень на 6,46%, до 97,58 долара за барель, повідомляє OilPrice.

Реакція ринку на дані EIA

Після скорочення комерційні запаси нафти становили 415,6 млн барелів, що все ще на 3% вище від середнього показника за п’ять років. Запаси дистилятів скоротилися на 2,5 млн барелів і були на 12% нижчими за п’ятирічний середній рівень.

Водночас запаси бензину збільшилися на 3,5 млн барелів. За останні чотири тижні постачання нафтопродуктів у США в середньому становило 21,1 млн барелів на добу — на 2% більше, ніж роком раніше. Середній попит на бензин оцінювали у 8,7 млн барелів на добу, а середній показник для дистилятів становив 4 млн барелів на добу.

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Brent утримувався вище 100 доларів

Грудневі ф’ючерси на Brent торгувалися поблизу 106 доларів за барель. За оцінкою видання, міжнародний еталон утримував премію через ризики для судноплавства поблизу Ормузької протоки, однак активніше покупці реагували саме на дані про американські запаси та купували WTI.

Міжнародне енергетичне агентство того ж дня погодило прискорення вивільнення решти обсягів із попередньо узгоджених резервів, зокрема понад 20 млн барелів дизельного пального. За даними агентства, країни раніше пообіцяли надати понад 400 млн барелів нафти й нафтопродуктів, із яких приблизно 330 млн барелів уже вивільнили. Іспанія також заявила про намір випустити 4,4 млн барелів зі стратегічних резервів у жовтні.

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