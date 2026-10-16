Україна вперше від початку великої війни продала газ за кордон

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15 жовтня українські компанії вперше від початку повномасштабної війни виставили на експорт природний газ. На перших торгах «Української енергетичної біржі» (УЕБ) було продано близько 12,75 млн кубометрів газу.

Ціни продажу становили 69–69,03 євро за МВт·год.

Найбільший обсяг реалізувало ПрАТ «Нафтогазвидобування» — близько 7,78 млн кубометрів. Решту ресурсу продали ТОВ «Нафтогаздія», ТОВ «Нафтогазгеорозвідка» та ТОВ «Косул». Усі чотири компанії входять до групи ДТЕК.

Загалом вони продали близько 12,31 млн кубометрів газу.

Усі чотири компанії спочатку виставили ресурс за ціною 87 євро за МВт·год. Кінцеві ціни виявилися приблизно на 21% нижчими. Водночас вони були на 19% нижчими за останню зафіксовану ціну на нідерландському хабі TTF — 85,5 євро за МВт·год.

У гривнях вартість реалізованого газу становить близько 37 тис. грн за 1 тис. кубометрів. За даними ExPro, на українському ринку газ торгується по 19,6 тис. грн за 1 тис. кубометрів. Отже, експортна ціна на 89% перевищила внутрішню.

Постачання заплановане на кордоні з Польщею в період із 26 жовтня до 31 грудня. Для всіх лотів передбачена повна передоплата. Експорт відбудеться за умови отримання продавцями відповідних ліцензій у Міністерстві економіки.

Джерело: Українська енергетична біржа

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