Украина впервые с начала большой войны продала газ за границу

15 октября украинские компании впервые с начала полномасштабной войны выставили на экспорт природный газ. На первых торгах «Украинской энергетической биржи» (УЭБ) было продано около 12,75 млн кубометров газа.

Цены продажи составили 69–69,03 евро за МВт·ч.

Наибольший объем реализовало ЧАО «Нафтогаздобыча» — около 7,78 млн кубометров. Остальную часть ресурса продали ООО «Нафтогаздия», ООО «Нафтогазгеоразведка» и ООО «Косул». Все четыре компании входят в группу ДТЭК.

В общей сложности они продали около 12,31 млн кубометров газа.

Все четыре компании изначально выставили ресурс по цене 87 евро за МВт·ч. Конечные цены оказались примерно на 21% ниже. В то же время они были на 19% ниже последней зафиксированной цены на нидерландском хабе TTF — 85,5 евро за МВт·ч.

В гривнах стоимость реализованного газа составляет около 37 тыс. грн за 1 тыс. кубометров. По данным ExPro, на украинском рынке газ торгуется по 19,6 тыс. грн за 1 тыс. кубометров. Таким образом, экспортная цена на 89% превысила внутреннюю.

Поставки запланированы на границе с Польшей в период с 26 октября по 31 декабря. Для всех лотов предусмотрена полная предоплата. Экспорт состоится при условии получения продавцами соответствующих лицензий в Министерстве экономики.

Источник: Украинская энергетическая биржа

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